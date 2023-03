“¿Va al Congreso para hacer stand up?”: Moreira ironizó con dichos de ministro Montes por incendios y le regala conejos de chocolate

Hace unos días llamaron la atención las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sobre la propagación de incendios forestales a partir de “conejos en llamas”. Estas aseveraciones fueron cuestionadas y objeto de burlas en redes sociales. Sin embargo, un experto en gestión de emergencias, confirmó este factor, pero aclarando que no es muy frecuente.

Tras esto, muchos especialistas salieron a aclarar si era cierto o no que los animales pudieran trasladar las llamas, tal como lo explicó Montes. “El tema de los conejos, que yo no tenía idea, lo aprendí ahora… los conejos, cuando parte un incendio, se queman y parten arrancando para partes donde no hay fuego. Y llevan el fuego a otro sector”, aseguró.

LEE MÁS: Experto respalda tesis de Montes: Conejos y otros animales en llamas pueden propagar incendios

Es en ese contexto, que en la antesala a la Sesión Especial del Senado sobre el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por incendios forestales, el senador Iván Moreira llegó con un sarcástico regalo para el secretario de Estado.

“Ministro, le traje un regalo”, dice el parlamentario y se acerca a Montes con una bolsa de conejos de chocolate.

El ministro con una sonrisa le da las gracias y le reclama porque eran muy pocos.

Revisa acá el momento: