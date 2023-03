Dan a conocer declaración de Jorge Valdivia ante Carabineros por presunta detención irregular

Tras la polémica surgida por el “telefonazo” de la diputada Maite Orsini, quien llamó a la directora de Derechos Humanos de Carabineros para que acogiera los descargos de Jorge Valdivia luego de sufrir una detención, el exfutbolista dio a conocer la versión que entregó en esa oportunidad a la policía uniformada, según consigna La Tercera PM.

De acuerdo con la crónica del citado medio de este viernes, el otrora volante de Colo Colo acudió a dependencias de la Prefectura Andes, en la comuna de Vitacura.

Según quienes conocieron la declaración del exfutbolista, éste relató que ese día de enero se encontraba haciendo deporte en Vitacura y, mientras ocupaba una capucha deportiva, fue controlado por dos policías.

Luego, el sargento a cargo de la patrulla le preguntó por su carnet de identidad, elemento necesario para hacerle un control preventivo, conforme al artículo 12 de la Ley 20.931. No obstante, Valdivia le explicó al oficial que él no portaba ni su carnet ni documento alguno, pues se encontraba haciendo deporte y no lo tenía a mano.

Siguiendo el relato del exfutbolista, fue en esas circunstancias que les solicitó a los uniformados que lo acompañaran a buscar los documentos al lugar donde estaban. La petición fue negada por los carabineros. Esta desaveniencia -informó LT PM-, “motivó a que los ánimos no fueran de los mejores, derivando en que los funcionarios esposaran a Valdivia y lo llevaran detenido”.

Responsabilidades a carabineros tras la investigación

De acuerdo con fuentes informadas acerca del caso, el Mago declaró que “me llevaron esposado sin ningún motivo”. Asimismo, añadió que, al momento de llegar a la unidad policial, los uniformados habrían manifestado que “acá llegó uno más” y lo dejaron a la espera junto a otros detenidos esa noche.

A continuación, otros policían que se encontraban en la unidad se percataron de que el detenido era Jorge Valdivia. Una vez comprobada su identidad, lo dejaron irse.

A partir de la declaración de Valdivia junto a la del sargento y el otro suboficial que aplicaron el procedimiento, debería resolverse una sentencia. En caso de que se dictamine que los funcionarios cometieron una detencion irregular, arriesgan una amonestación en su hoja de vida.