“No he sido yo quien ha cerrado las puertas al diálogo”: Sebastián Dávalos culpa a Natalia Compagnon por no lograr un arreglo judicial

A un día de concretarse una eventual reunión entre Michelle Bachelet y Natalia Compagnon, en el Centro de Mediación Familiar de Providencia, debido a la demanda por violencia intrafamiliar interpuesta por la cientista política en contra de Sebastián Dávalos, su exmarido e hijo de la otrora presidenta de Chile, se conoció la postura del primogénito de la exmandataria.

Fue a través de un comunicado, enviado por Dávalos a varios medios de prensa nacional, donde el ex de Compagnon explicó esta jornada los motivos por los cuales aún no ha concretado un acuerdo judicial y dio luces respecto de la denuncia por VIF en su contra.

La versión de Sebastián Dávalos

Según informa biobiochile.cl, el hijo de Bachelet, demandado en tribunales de familia por la abogada de Compagnon por “mantener un consumo problemático de alcohol” y ser protagonista de “reiteradas amenazas” en contra de su representada, acusó a su exesposa de “poner” trabas en el juicio debido a su “ambición”, pese a que desde 2020, fecha en que ambos firmaron el cese de convivencia, no ha conseguido “llegar a un acuerdo en materia de alimentos”.

“(He) intentado en innumerables oportunidades llegar a un acuerdo en materia de alimentos (...) desde esa fecha y hasta ahora he tratado de llegar a un entendimiento civilizado con la señora Compagnon”, reveló Dávalos, quien reconoció que en variadas ocasiones se ha reunido en solitario o a través de su abogada con Compagnon para acordar los montos y condiciones del régimen de visitas de los hijos de la pareja, sin conseguir respuesta alguna de parte de su exesposa y representantes legales.

“Me he reunido, ya sea personalmente o a través de mi abogada, con los tres o cuatro equipos legales distintos que la han representado (a Compagnon) a través del tiempo (...) en todos ellos he manifestado la intención de llegar a un acuerdo que sea por sobre todo beneficioso para nuestros hijos”, dijo.

“Al día de hoy no he sido notificado de demanda alguna en mi contra y que pese a lo que la señora Compagnon señala, tampoco se ha iniciado acción alguna en mi contra en materia de alimentos ante los tribunales competentes”, prosiguió.

Frente a esta situación, Dávalos expuso que “la ambición debe tener un límite”.

“Por eso es que he decidido emitir este comunicado para manifestar, como lo he hecho durante largo tiempo, que siempre ha existido la voluntad y las vías de comunicación para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para nuestros hijos. No he sido yo quien ha cerrado las puertas al diálogo y por lo mismo seguiré buscando alcanzar ese acuerdo”, cerró.