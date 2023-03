Una carta llega luego de 100 años después de ser enviada

Una carta finalmente ha sido entregada a su destino, más de un siglo después de haber sido escrita. Enviada en febrero de 1916, la correspondencia llegó a su dirección prevista en Hamlet Road, al sur de Londres, para gran desconcierto de los ocupantes actuales.

“Nos dimos cuenta de que el año era ‘16. Así que pensamos que era 2016″, dijo Finlay Glen a un medio local. “Luego nos dimos cuenta de que la estampilla era un rey en lugar de una reina, por lo que sentimos que no podía haber sido 2016″.

Una entrega tardía

Glen le dijo que la carta llegó a la propiedad hace un par de años, pero recientemente la llevó a la sociedad histórica local, para que puedan investigarla más a fondo.

El sobre tiene un sello de 1 penique con la cabeza del rey Jorge V. La carta se envió en medio de la Primera Guerra Mundial, más de una década antes del nacimiento de la reina Isabel II.

“Una vez que nos dimos cuenta de que era muy antigua, sentimos que estaba bien abrir la carta”, dijo Glen, de 27 años.

¿Delito?

Según la Ley de Servicios Postales de 2000, es un delito abrir correo que no esté dirigido a usted. Pero Glen dijo que “solo puede disculparse” si ha cometido un delito.

Después de darse cuenta de que la carta puede tener un interés histórico, se la entregó a Norwood Review, una revista trimestral local.

“Como historiador local, me sorprendió y me encantó que me pasaran los detalles de la carta”, dijo Stephen Oxford, editor de la revista, en un comunicado.

Los locatarios de la ubicación abrieron la carta un tiempo despúes de ser recibida | Foto: Cortesía

¿A quien estaba dirigida la carta?

La carta estaba dirigida a “mi querida Katie”, quien, según Oxford, era la esposa del magnate de sellos local Oswald Marsh.

Fue escrito por Christabel Mennel, la hija del comerciante de té Henry Tuke Mennel, mientras su familia estaba de vacaciones en Bath, en el oeste de Inglaterra. En la carta, Mennel escribe: “He sido muy miserable aquí con un resfriado muy fuerte”.

El barrio del sur de Londres era un centro de actividad comercial en ese momento. “Muchas personas adineradas de clase media se mudaron al área a fines del siglo XIX”, dijo Oxford.

¿Quién era Oswald Marsh?

Oswald Marsh, el antiguo residente de la propiedad de Hamlet Road, “era un comerciante de sellos de gran prestigio que a menudo era llamado como testigo experto en casos de fraude de sellos”, según Oxford.

Norwood Review está produciendo un informe completo sobre la carta. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo llegó la carta al piso de Glen.

“Incidentes como este suceden muy ocasionalmente, y no estamos seguros de lo que sucedió en este incidente”, dijo un portavoz de Royal Mail a CNN en un comunicado el jueves.

“Agradecemos que la gente esté intrigada por la historia de esta carta de 1916, pero no tenemos más información sobre lo que pudo haber sucedido”.

Oxford señaló que la carta tenía el matasellos de “Sydenham”, un área en el sureste de Londres. Él piensa que “bien podría haberse perdido sentado en un rincón oscuro en la oficina de clasificación de Sydenham y descubierto recientemente”.

Glen dijo que él y su novia estarían encantados de entregar la carta a un archivo local si tiene un “significado histórico serio”. Pero, si se descubre que es más “inocuo”, dijo, “sería bueno para nosotros poder conservarlo”.

Glen, director de teatro y dramaturgo, dijo que no suele incluir extraños giros del destino en sus obras. Pero, después de esta entrega fortuita, “tal vez lo haga la próxima”.