“Debiéramos respetar...”: Gonzalo de la Carrera pidió sacar a una guagua que se encontraba en la cámara

El diputado Gonzalo de la Carrera protagonizó una nueva polémica en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando solicitó retirar a una pequeña niña, hija del diputado socialista Tomás de Rementería.

“El Congreso debiera tener una consideración especial por aquellos diputados que quieren o necesitan traer a sus hijos, sus guaguas. No creo que el hemiciclo sea el lugar adecuado pero sí creo que debieran tener un espacio para poder tenerlos”, dijo de entrada De la Carrera.

“En este minuto en el hemiciclo hay una guagüita, entiendo la necesidad del padre, pero creo que si hemos negado la entrada a subsecretarios y autoridades, me parece que debiéramos respetar... el hecho de que sí hay una sala cuna para estos efectos, me dicen”, reclamó el ex Republicano, tal como consigna La Cuarta.

Luego, el mismo diputado aludido, explicó que tuvo que llevar a sus hijos porque su mamá también estaba trabajando. Pero las palabras de Gonzalo de la Carrera provocaron miles de reacciones y críticas en las redes sociales.

“El diputado que le pega a sus pares reclamó por la presencia de una guagua”. “Son pro vida hasta que el bebé nace”, fueron algunos de los comentarios.

[ LEE TAMBIÉN: “Defenderse es un derecho, no un privilegio”: Diputado ofrece curso de tiro gratuito para mujeres de cara al 8M ]