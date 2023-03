Michelle Bachelet en el 8M: “Había una mujer, no voy a decir de qué partido, que decía que en Chile no había discriminación contra la mujer”

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la exPresidenta Michelle Bachelet estuvo como invitada en el “Buenos Días a Todos” para conversar con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes sobre la igualdad de derechos en nuestro país.

Con respecto a este tópico, la exmandataria aseguró que “todavía hay mucho por avanzar, yo hice esfuerzos, partí con gobierno paritario y hoy día el gobierno actual tiene más mujeres que hombres ministros”.

“¿Qué deuda tiene Chile con las mujeres en este gobierno que se dice feminista?”, preguntó la animadora del matinal de TVN.

“Hicimos un montón de cosas haciéndonos cargo de los problemas más complejos en mis dos gobiernos”, contestó. Eso sí, aún “hay un problema importante en la brecha salarial”, expuso.

Una Constitución feminista

Con respecto a mención del feminismo en la Carta Magna, la excomisionada de Derechos Humanos afirmó que “yo creo es que la mayoría de los chilenos no conocía mucho qué iba en la constitución, no se cuánta gente se leyó el manuscrito de doscientas y tantas páginas, conozco muchos que no se la leyeron”, dijo Bachelet.

“Yo creo que la ciudadanía no tenía idea que las constituciones antiguas no mencionan ni una sola vez a la mujer y tampoco les importaba realmente”, sostuvo.

En la misma línea, enfatizó en que este proceso de “toma de conciencia” ha sido de forma “gradual”.

De hecho, recordó una particular anécdota que sucedió en un encuentro de mujeres en sus días como candidata a concejala: “Había una mujer, no voy a decir de qué partido, que decía que en Chile no había discriminación contra la mujer, y cuando yo le dije ‘¿pero cómo no te pasa esto, esto y esto?’. Ella decía ‘eso es natural, es normal’”.

“O sea, en nuestro país se han naturalizado cosas que no son normales”, reflexionó Michelle Bachelet y aseveró que hoy hay oportunidades para realizar cambios.