“Lo encontró rezando en la grutita”: Luis Pettersen nombró las conductas sospechosas que tuvo Felipe Rojas

Luis Pettersen, expareja de Fernanda Maciel, estuvo como invitado en “Contigo en la mañana”, en donde reveló algunas de las conductas sospechosas que realizpo el único imputado por el asesinato de la joven, Felipe Rojas.

En una entrevista en “Contigo en la mañana”, recordó que: “Él solo estuvo los primeros meses viviendo en su casa, fueron como dos o tres (después de la desaparición de la joven). Estuvo mucho tiempo con su hermano”

Posteriormente, aseguró que Rojas regresaba a su domicilio en Conchalí durante las noches. “Ahí fue cuando Paola (madre de Fernanda) me dijo: ‘Felipe está pidiendo mucha comida por delivery. Yo siento las motos’”.

“Él empezó a tener muchos cambios de peso (…) Paola me dijo que él estaba engordando mucho”, sostuvo.

“Hablaba muy seguido con el dueño de la bodega”

Pettersen también habló sobre las declaraciones que realizó la expareja del imputado, quien resultó ser la clave para detener a Rojas.

“Imagínate, si no habla ella, no la encontramos más (a Fernanda), porque ya habían revisado la bodega. No había más diligencias que hacer adentro. Carabineros ya había entrado con los topos”, comentó y que supuestamente tenía contactos.

Asimismo, aseguró que Felipe habló en varias ocasiones con el dueño de la bodega luego de las diversas indagaciones de los uniformados en el lugar, donde posteriormente encontraron el cuerpo de Fernanda Maciel.

“Le preguntaba: ‘Oye, ¿están los Carabineros allá? (...) Incluso, la persona que le pasó las llaves, un día fue y le llevó unas frutas del sur, y encontró a Felipe rezando en la grutita”, concluyó.