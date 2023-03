Doctora Cordero sembró la duda: Asegura que Gobierno protege a Maite Orsini por oscuro secreto

El caso Maite Orsini- Jorge Valdivia-Daniela Aránguiz, sigue dando qué hablar y vaya que sí. Porque ahora su par en el Congreso María Luisa Cordero, lanzó una grave acusación sobre la que dice, ha sido protección a la diputada desde La Moneda.

“Yo quiero decir una cosa, lo pongo como ministro de fe, yo no soy rencorosa, a mí no me alegran los momentos que está pasando. No soy rencorosa ni le ando sacando cosas a la gente”, comenzó diciendo en su programa “Sentido Común”, con respecto a Orsini, con quien ha tenido duros encontrones en el hemiciclos.

“Lo que sí me llama la atención la gran protección que ha tenido este Gobierno con respecto a ella, tengo antecedentes que no lo voy a revelar, pero sé la causa de por qué hay tanta protección de otras ministras a esta señorita”, dijo la siquiatra.

“Son cuestiones muy oscuras, no sólo la comprometen a ella, comprometen a una persona muy importante de este país, de ahí esa muralla protectora que le han puesto a ella, para que no hable, sino otro estaría viendo el mundo a cuadritos, ahí lo dejo”, sentenció.