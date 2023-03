Clausuran supermercado en Estación Central: vendían hasta carne de tortuga

Durante esta jornada, el Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, prohibió el funcionamiento de un supermercado del barrio Meiggs, por incumplimiento reiterado a la normativa sanitaria vigente y de la Ley de Etiquetado de Alimentos. Los productos, que eran origen chino, no contaban con autorización de comercialización, el etiquetado correspondiente ni evaluación de su composición nutricional.

“Todos los alimentos importados deben respetar las mismas normas que los productos nacionales, como el Reglamento Sanitario de los Alimentos y la Ley de Etiquetado, las que en este caso, no se están cumpliendo y es una falta reiterada en este supermercado. No sabemos los componentes de estos alimentos, que podrían estar prohibidos en nuestro país, o bien generar alguna reacción alérgica o efecto farmacológico”, señaló el Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto Brandt.

Anteriormente, esta empresa se sancionó con prohibición de funcionamiento por incumplir medidas sanitarias y hoy la Autoridad Sanitaria constató que continúa infringiendo la normativa vigente.

El funcionario, además, recalcó que en el lugar también se ofrecían calamares y tortugas: “Hay mucha venta de alimentos que no tienen el etiquetado en español. No hay información de los componentes nutricionales, porque están en chino y no se está cumpliendo con la ley de etiquetado”.

Además, el Seremi agregó que “hacemos un llamado a no comprar alimentos importados que no tengan etiquetas en español, pues se arriesgan a consumir productos que no han demostrado su inocuidad. Les pedimos denunciar en el sitio web de la Seremi OIRS.minsal.cl o en las redes sociales de la Seremi”.

#AHORA | Seremi @gonzalouno fiscaliza local por denuncia ciudadana debido al incumplimiento del Reglamento de los Alimentos e inexistencia de rotulado nutricional. pic.twitter.com/3bgGPszJTC — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) March 14, 2023

A la fecha, la Seremi de Salud RM ha realizado 332 fiscalizaciones a diversas instalaciones por rotulación de los alimentos y se han iniciado 279 sumarios sanitarios.