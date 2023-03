Presidente Boric sobre cierre de Punta Peuco: “No lo descarto”

El presidente Gabriel Boric estuvo como invitado en Meganoticias, en donde abordó diversos temas, entre ellos el futuro que tendría el penal Punta Peuco.

En la conversación, el mandatario se refirió a los rumores de que el Gobierno tendría entre sus proyectos el posible cierre de este recinto, que fue 1995 en Tiltil.

“Es un caso muy sensible y son cosas que no se anuncian, sino que se hacen”, afirmó con respecto a esta materia.

Eso sí, no se cerró a la posibilidad. “No lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa antes, eso es algo que se tiene que sencillamente realizar, y si es que sucede se enterarán en ese momento”, explicó en el noticiero.

Otros puntos tratados por el Presidente Boric, fue el de la reforma tributaria, en la cual insiste que como Gobierno sostendrán una serie de diálogos para llegar a buen puerto y aprovechó de descartar un mayor endeudamiento para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Asimismo, indicó que sería “tremendamente irresponsable” proponer un sexto retiro y en temas de educación, continúan en la senda de condonar el Crédito con Garantía Estatal (CAE) y saldar la deuda histórica con los profesores.