Viralizan foto de hombre orinando en pleno andén de estación del Metro

Durante este miércoles se viralizó una fotografía en donde aparece un sujeto, sin ningún tapujo, orinando en pleno andén de la estación Salvador del Metro.

El usuario de Twitter publicó la foto, describiendo que el hecho ocurrió a las 19.10 horas. “No tiró la cadena. Le faltó escribir su nombre no más”, escribió.

15 de marzo, 19:10 horas. Estación Salvador del @metrodesantiago. No tiró la cadena. Le faltó escribir su nombre no más pic.twitter.com/joSB1zrqxr — Jean Claude Penjean Díaz (@JCPenjean) March 15, 2023

El mismo usuario precisó- ante la pregunta respecto a los guardias- que “había uno en el andén donde yo estaba. Le mostré el vídeo y que además el compadre dejó pasar varios trenes, subió a conversar con alguien y volvió donde mismo. En algo andará...”.

“Que asqueroso, sin respeto y pudor multar y patear también, lamentablemente no es la primera vez que se ve esto, la otra vez 2 tipos en otra estación estaban orinando delante de toda la gente”; “Debe ser “un joven moderno” que no tienen valores, pudores, educación y lo peor, gozan de resiliencia a la frustración. Pooobre!!! Dejen que lo haga donde quiera. No vaya a ser cosa que saque un cuchillo o una pistola y mate a los guardias que están prestos en el andén”, fueron algunos de los comentarios.