Seremi de Salud investiga la intoxicación de alumnos en un colegio de Puerto Montt con churrascos descompuestos de la Junaeb

La Seremi de Salud de la región de Los Lagos abrió este pasado lunes un expediente investigativo al colegio Alemania, de Puerto Montt, que a inicios de semana presentó a lo menos cuatro eventos de intoxicación de sus alumnos por comer churrascos en mal estado entregados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Según informó biobiochile.cl, los hechos sucedieron a primera hora de este lunes cuando los cuatro alumnos presentaron intensos cuadros de mareos y vómitos luego de unos minutos de haber consumido los alimentos entregados por la Junaeb el establecimiento educacional.

Investigación por alimentos dañinos a la salud de lo menores

Al lugar llegaron funcionarios fiscalizadores de la Seremi de Salud regional, quienes recogieron los antecedentes para determinar la procedencia de dichos alimentos contaminados y su cadena de frío y manipulación respectiva en la cocina del recinto educacional.

“En relación a la denuncia de estudiantes que se habrían intoxicado por consumos de churrascos en mal estado, entregados en una colación de la escuela Alemania, de Puerto Montt, informo que nuestro equipo de fiscalizadores de la Unidad de Alimentos se encuentra realizando una investigación para determinar las posibles causas de la intoxicación y verificar la manipulación de los alimentos, la infraestructura de la cocina, entre otros”, explicó Sofía Torres, jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi, quien ratificó el inicio de la indagatoria respecto del incidente.

Este trámite, indicó la emisora, se unió “al proceso investigativo que lleva adelante la propia Junta de Auxilio Escolar y Becas de la zona”, que maneja la tesis de una “pérdida de la cadena de frío del producto” que ese día se usó como la proteína requerida para preparar la colación diaria.

Respecto del procedimiento en torno a la intoxicación de los alumnos, y que apuntaría al mal tratamiento de los alimentos en su cadena de frío, fue la dirigente de las manipuladoras de alimentos de la zona, Paola Bello, quien descartó la responsabilidad de las mismas en el evento, quienes fueron apuntadas por el DAEM puertomontino como las encargadas de “percatarse del estado de dichos alimentos”.