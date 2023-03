Cámara Baja vota en contra y rechaza la idea de legislar propuesta de autopréstamo de los fondos de pensiones

Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar respecto del proyecto de autopréstamo de los fondos de pensiones de las AFP presentado por el diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, luego de una votación en la que 96 parlamentarios estuvieron en contra de la propuesta y 36 a favor.

Fue en la sesión de sala número 7 de la Cámara Baja que se realizó la votación por la cual el proyecto de Oyarzo recibió el mayoritario rechazo de parlamentarios oficialistas y de oposición, quienes en esta ocasión se alinearon para descartar la idea de legislar respecto de la materia.

La indignación del PDG en el Congreso

Un proyecto que, en palabras de su creador, era “llegar con ayudas a la clase media” del país.

“Quedo con una sensación amarga, una sensación triste, porque lamentablemente los parlamentarios que usaron los retiros, que estuvieron en la otra trinchera, hoy día llamaron a rechazar. El Gobierno movió cielo, mar y tierra para rechazar este proyecto y se olvidó de la gente, de la ciudadanía. Tanto que se llenan la boca con el pueblo, que el pueblo, lamentablemente no llegan con las ayudas sociales, como corresponde”, inició Oyarzo, que calificó como “una vergüenza” el acuerdo entre partidos de Gobierno y de oposición para rechazar la propuesta.

“Vemos que, izquierda y derecha se unieron nuevamente para rechazar el autopréstamo, un proyecto que iba en ayuda directa a la ciudadanía, un proyecto que lo único que buscaba era llegar con ayuda a la clase media, clase media emergente, que lamentablemente está abandonada en este país. Y el Gobierno no se hace cargo. El Gobierno no llega con ayudas sociales. ¿Qué le vamos a decir a la gente hoy día? Que no queremos ayudar, que no queremos llegar con ayudas sociales a la gente que está sufriendo la crisis, a la gente que está sin trabajo. Hay un 8% de desempleo, la canasta básica arriba de 65 mil pesos. Es una vergüenza” , reclamó.

“Muchos de los que hoy día votaron rechazo de la propuesta de autopréstamo, los veíamos en campaña haciendo videos, funando a los que votaban en contra, y lamentablemente hoy día ellos les dan la espalda a la clase media y a la clase media emergente. Le cierran la puerta de llegar ayuda y no vemos ninguna reacción del Gobierno”, insistió.