Durmiendo con el enemigo: Filtran quién delató al Ñaju, el narco acribillado afuera de un colegio

El pasado 15 de marzo el narcotraficante Camilo Noé Rojas Chepulich, conocido como El Ñaju, fue acribillado con 30 balazos en las afueras del colegio Las Acacias en Valparaíso. Lugar donde esperaba a su polola, quien lo delató a sus rivales, según reveló La Tercera.

Su asesinato ocurrió “...en un ajuste de cuentas que -dicen varios pobladores- se habría concretado luego de que la pareja de El Ñaju, una estudiante del colegio Las Acacias, lo habría “vendido” a sus enemigos y le habría pedido que se reunieran a las afueras del establecimiento para que fuese interceptado”.

Fue cerca de las 13:00 horas cuando el peligroso delincuente, acusado de asesinar a “El reguetonero” de una banda rival, fue interceptado por un automóvil blanco, mientras se encontraba estacionado en las fueras del establecimiento educacional, según quedó registrado en un video que grabaron testigos.

Pero, no fue la única vez que una “amiga”, menor de edad, lo delató.

Las traiciones al Ñaju

La primera vez ocurrió el 9 de diciembre del año 2021 cuando andaba con una niña de 13 años arriba del auto y la llevó a comer hamburguesas a un McDonald, lugar donde le dispararon en nueve oportunidades, impactando tres balas en su cuerpo, consignó BioBío.

“Siento que me habían pegado unos balazos. La Lesly se bajó rápido de mi auto y me dejó botado. Me comencé a sentir muy mal producto de las heridas...La Lesly me dejó botado, herido en el auto. Ella conoce a quienes me dispararon. Ella me vendió”, declaró El Ñaju en aquella oportunidad a la PDI.

“El Ñaju describió que fue un sujeto joven el que lo apuntó con una pistola y disparó. En un acto reflejo se cubrió el rostro con el brazo. —Siento que me habían pegado unos balazos. La Lesly se bajó rápido de mi auto y me dejó botado. Me comencé a sentir muy mal producto de las heridas —recordó Rojas”.