“Estai tapado en caca...”: Lumpen se lanzó al Marga Marga y recibió justicia divina

El video de un delincuente flotando en el Estero Marga Marga de Viña del Mar se viralizó en redes sociales luego de recibir una ola de improperios de los transeúntes que le recordaron, a los gritos, el lugar donde se encontraba nadando para evadir la detención.

Según se informó, el sujeto se lanzó al estero para evitar ser atrapado por carabineros quienes iban en su captura, tras atentar contra la pareja de ancianos.

“Ladrón cayó al estero marga marga tras asaltar a pareja de personas mayores en #Viñadelmar fue detenido posteriormente”, informó el medio Alerta Noticias Valparaíso.

Sin embargo, mientras creía estar evadiendo el control policial, no pudo evitar las burlas de la gente.

Delincuente en Marga Marga

“Tapado en caca, ahueonao, tapado en mojones. Te van a seguirte las moscas perro ql, soy puro hueón...tiene que salir por el otro lado”, dijeron los transeúntes, como un acto de justicia divina

En Twitter en tanto las bromas tampoco se hicieron esperar y fueron varios los que festinaron con el inédito momento.

“Me hicieron el día con el vídeo muchas gracias hace rato no me reia”, “Supongo q lo molieron a palos cuando salió? Supongo q lo colgaron ? Q le descargaron todo los tiros, como se debe.”, “Eso es como arena movediza Ojalá se lo hubiera tragado la hierba”, “Adoro los finales felices”, “Puta que lástima q no tengamos caimanes o cocodrilos”, comentaron.