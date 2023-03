“No es una línea editorial, alcalde”: Monserrat Álvarez responde a dichos de Rodolfo Carter

Un altercado y diferencia de opiniones se produjo la mañana de este miércoles entre el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y parte del equipo del matinal de Chilevisión, incluidos los conductores desde el estudio, por el lenguaje periodístico y el tipo de cobertura que realizaba el programa de TV a la demolición de otra narco- casa en esa comuna, según recoge La Cuarta.

“Todos los días los matinales, CHV incluido, muestran el desastre que es Chile y todos piden que hagamos algo. Estamos cumpliendo con la ley y ustedes saben que los delincuentes usan a gente ‘normal’ cuando ven que esto ocurre. Lo que hemos visto hoy es violencia, es agresión a Carabineros, entonces hablar de ‘vecinos’ indignados, no me parece”, manifestó el edil.

Estas declaraciones fueron la manzana de la discordia con el equipo de “Contigo en la Mañana”, situación en la cual hubo cruce de palabras con el alcalde. En específico, Carter se refirió a que hablaban de “vecinos indignados” a quienes se resistían a la demolición de este tipo de inmueble.

“Estamos de acuerdo, alcalde, pero no se puede llegar y tildar a una persona de delincuente”, le aclaró Luis Ugalde, notero del matinal que lo entrevistaba en terreno en un despacho en vivo.

“Usted utilice el nombre que quiera, pero una persona que escupe a la policía...”, respondió el edil, pero fue interrumpido por el periodista.

Luis Ugalde: Es un tema de ley.

Rodolfo Carter: No, no es un tema de ley. Estoy hablando contigo, respeto tu trabajo y el canal tiene derecho a tener su línea editorial, pero respeta tú mi derecho.

Este comentario motivó la intervención de Monserrat Álvarez, quien estaba atenta al complicado momento desde el estudio. “No es una línea editorial, alcalde, es lo que tenemos que hacer”, le respondió.

Diferencia de opinión en vivo

Minutos después, en otro móvil en vivo con el alcalde más tranquilo, Julio César Rodríguez le aclaró que “nosotros nunca vamos a apoyar a los delincuentes, pero no podemos menoscabar a las personas. Estamos tratando de poner todos los puntos de vista”.

No obstante, Carter le replicó: “Me parece preocupante que de repente se usen palabras que llaman a la confusión. Entiendo que tú no le puedes decir delincuente, pero tú estarás de acuerdo que los vecinos no agreden a la policía, los vecinos no se comportan de esta forma. Ningún chileno normal salen como salieron ellos”.