“Me parece insólito”: Se niegan a despedir a guardia que tuvo relaciones en el estadio de Curicó porque solamente tiene octavo básico

Durante la jornada de este miércoles se hizo un viral un registro de un guardia teniendo sexo en el estadio municipal de la comuna de la Región del Maule, por lo que la Municipalidad de Curicó exigió su despido inmediato a la empresa.

Según los antecedentes entregados, el trabajador tenía como misión el resguardo de un punto de permisos de circulación que se levantó en el lugar, pero claramente no lo cumplió y tuvo relaciones orales con una misteriosa mujer.

A pesar de la solicitud del municipio para su desvinculación, la empresa Servicur se negó a echarlo por su falta de estudios.

En este contexto, el administrador municipal de Curicó, David Muñoz, detalló que el guardia trabaja para la compañía “tiene hasta octavo básico”.

“Cuando se informa del video la directora de Tránsito, Verónica Caputto, se contacta con la empresa, se le pide que se le desvincule”, explicó a Biobío.

“Me parece insólito lo que me informa la directora de Tránsito, que quiere cambiarlo de lugar”, sostuvo la autoridad ante la negativa.

Eso sí, no se quedó ahí, puesto que pondrán acciones judiciales en contra de la persona. “Si a él no lo finiquitan tendremos que ver desde el punto de vista jurídico que lo tengan que desvincular porque, primero, no corresponde lo que está sucediendo”, avisó Muñoz.

Hay que tener más ojo

En la misma línea, el funcionario aseguró que la decisión “inadmisible”: “Una de las explicaciones tenía que ver que esta persona tiene octavo básico solamente.. Una cosa es que uno tenga pocos estudios. Otra cosa es nuestra forma de trabajo, ser cuidadosos en nuestro accionar”, aseguró.

Sobre la mujer que aparece en el video, la autoridad declaró que “estamos averiguando. Estoy pidiendo el video de cámaras (…) , se puede visualizar de mejor manera la cara”.