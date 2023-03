Sarah Snook: “Tenemos que saber que la gente que está en el poder tiene defectos”

El final de la tercera temporada de ‘Succession’ muestra a la familia Roy sentada jugando una partida de Monopoly. Un momento finamente elaborado revela las maquinaciones dentro de una de las familias más ricas del mundo con gran detalle. A medida que el juego de mesa llega a su fin, las tensiones crecen como una señal de lo que está por venir. Está en juego quién gana y quién pierde la batalla por heredar, y en última instancia controlar, el gigante mediático Waystar RoyCo... Sarah Snook, que interpreta a Siobhan “Shiv” Roy, es una de las aspirantes al trono empresarial de su padre. La actriz habló con Metro sobre lo que cabe esperar de la última temporada de Succession.

P: ¿Puede guiarnos sobre lo que ocurre entre Tom y Siobhan esta temporada?

- Hay una escena muy íntima y triste al final del primer episodio. Algo que fue divertido de interpretar, porque no teníamos muchas escenas crudas entre ellos. En cierto modo, ella se enfrenta a la honestidad de Tom. Muchas veces es ella la que hace todas las declaraciones y cambia de opinión cuando él dice que la quiere. Pero ahora no tiene adónde ir y es devastador para ella. El subtexto subyacente es: por favor, no estés de acuerdo conmigo, lo que digo es condescendiente y estoy intentando provocarte. Por favor, no estés de acuerdo conmigo. Pero lo hace y eso es lo más triste de todo porque ella es demasiado orgullosa para tener una conversación abierta y honesta y compartir realmente algunos sentimientos.

P: ¿Comprende cómo sus acciones han afectado a Tom?

- Sí, creo que lo entiende hasta cierto punto. No tiene que actuar en consecuencia. No va a cambiar su comportamiento. Es muy orgullosa. Creo que no sabe cómo amar libremente y ser traicionada por él. Creo que probablemente por eso llega a esta temporada con un sentimiento de ajuste de cuentas. Sabe que es culpa suya, pero tiene que culpar a otro porque, de lo contrario, su identidad personal es demasiado frágil.

P: ¿Cómo fue tu último día en el set?

- Fue increíble. Estábamos todos juntos en el rodaje. Había un texto que contenía un elemento de alegría festiva, aunque también era bastante serio, pero la última escena que rodamos era muy divertida. De lo contrario, habríamos estado muy tristes. Cuando estábamos esperando a que se pusiera el sol, había una especie de quietud en el plató. Era triste ver cómo este grupo de personas que han trabajado juntas durante tantos años y a las que les encanta trabajar juntas están a punto de dejarlo todo. Y puede que vuelvan a trabajar juntos, pero esta configuración del reparto no volverá a hacerlo nunca más.

P: ¿Cuál fue el momento más divertido que le pasó trabajando en “Succession” y el más doloroso?

- Sin duda, uno de los más dolorosos fue cuando me dijeron: “Se acabó, terminamos con la cuarta temporada”. Pero también entiendo y respeto estas decisiones y también las entiendo. Con esta decisión, es muy emocionante planear lo que viene e interpretar a un personaje diferente y explorar algo más. Ha sido una serie muy divertida en la que trabajar.

“Cuando lo leí supe que definitivamente habíamos terminado, que no íbamos a volver y eso fue triste en todos los sentidos. Lo que Jesse ha hecho es asombroso y muy audaz. Tiene un programa muy popular y va a terminarlo por todo lo alto, y no puedes evitar sentir respeto por ello”. — Sarah Snook, actriz australiana dijo sobre el día en que se enteró que la temporada 4 será la última de la serie

P: ¿Entenderán los hijos a Logan en la cuarta temporada?

- Esa es la tensión constante de la serie. Y la pregunta es si los hijos quieren a su padre. ¿Y si Logan quiere a sus hijos? Nunca se demuestra lo suficiente por ninguna de las dos partes y eso es lo que impulsa también la energía de la serie.

P: ¿Ser sometida por muchos hombres influyó en el personaje o en su interpretación?

- Sí. Creo que Shiv siempre ha tenido algo contra lo que luchar y siente que es la minoría en ese espacio y que hay algo que superar. Sin duda, eso forma parte del personaje. Siempre está vigilando su espalda o buscando cómo ser poderosa y eso crea una mirada de género porque está en contra de su padre en una industria dominada por hombres y sí, eso influye absolutamente en el personaje.

P: ¿Estaría abierta a un spin-off basado en Siobhan?

- Sería un spin-off bastante chicky, tal vez basado en el final de la tercera temporada: la traición y lo que va a pasar con Shiv y Tom a partir de aquí y que se convertiría en el foco de la serie. Pero esta serie es un conjunto y tenía que mantenerse así. En un Spin-Off, no sé qué haría Shiv. Tal vez esté dirigiendo la empresa, o dirigiendo su propia empresa. ¿A qué se dedica? Sería interesante.

P: Sin dar spoilers, ¿qué pueden esperar los fans de esta temporada?

- Lo que me pareció más emocionante de interpretar esta temporada fue la comunidad entre hermanos. Algunos están alineados en el mismo bando y hay una cercanía que no habíamos visto en temporadas anteriores. Hay un incentivo mutuo que es la fuerza motriz y eso fue para mí lo mejor de esta temporada.

P: “Succession” tiene un gran legado, como “Los Soprano” o “The Wire”. ¿Qué cree que hace que “Succession” destaque en el saturado mercado televisivo?

- Quizá porque es muy individual. La serie se centra realmente en esta familia y en las relaciones entre cada uno de sus miembros, y luego en cómo se aplican a los negocios. Se pueden ver paralelismos con la vida real y también hay ese elemento de humor y comedia que gusta a la audiencia. Siempre se reduce a la familia, y Los Soprano trata de la familia, mientras que en The Wire hay un elemento comunitario y familiar. Quizá sea por eso.

P: ¿Por qué cree que a tanta gente le interesa ver cómo se comportan los malos?

- Es la mitología griega clásica. Necesitamos saber que la gente en el poder, los dioses, tienen defectos. Queremos saber que las élites y los poderosos también son seres humanos. Parte de eso está arraigado en esta serie, en la que se supone que estas personas son las que controlan los medios de comunicación. Ver que no son realmente buenas personas es delicioso. Todos formamos parte de una familia, aunque sea una familia elegida.

26 de marzo

es la fecha en la que se estrenará la última temporada de Succession en HBO y HBO Max