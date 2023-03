“Un médico me hizo llegar un comentario”: Dra. Cordero insiste que Fabiola Campillai puede ver

La diputada María Luisa Cordero explicó a Publimetro las razones que la hacen creer que la senadora Fabiola Campillai no tiene ceguera total, aclarando que su comentario lo realizó en el buen sentido, desde la alegría que no tuviera pérdida absoluta de la visión, tras haber recibido el impacto de la bomba lacrimógena que le dispararon directamente a la cara.

“Yo tengo varias informaciones. En primer lugar, cuando fue el Apruebo, me correspondió mirar cuando votó la señora Campillai y me di cuenta -porque yo había visto unos gestos de ella que parecía que tenía visión en un ojo- que ella tomó el voto y lo introduce justo en el orificio que estaba destinado en la urna para votar y cómo que dobló la cabeza. Tengo la impresión que es el ojo derecho. Ese que desafortunadamente le quedó más abajo en la cara”, dijo la doctora, respecto a su teoría.

“Ella puso el voto y no se equivocó y yo dije, oh, mira que bueno, en ese sentido como médico, por suerte se le salvó la visión en un ojo. Y me quedé con esa con esa sensación de que ella no era totalmente ciega. ”, aseguró que fue su comentario, tras verla en la urna.

Cordero aclara dichos por Campillai

Pero, señala que el comentario que le realizó un colega médico, de un hospital de trabajadores, le hizo doblemente sentido.

“Yo como médico tengo relaciones con otros doctores y cierto médico, que trabaja en una institución que vela por los derechos de los trabajadores, me hizo llegar un comentario. Me dijo que a él le llamaba mucho la atención que la señora Campillai, que era trabajadora de una empresa, antes de los tristes incidentes que se vio expuesta, nunca activara el seguro contra accidente”.

“Me dice ‘lo que a nosotros nos llama la atención que ella nunca activó su seguro contra accidente’ Yo le dije, ‘bueno, ¿y qué significa eso, en términos concretos? ‘Bueno, probablemente ella no quiere exponerse al riesgo de ser evaluada del punto de vista de su pérdida visual, porque a lo mejor está ocultando algo’”, le había dicho el colega.

Además, Cordero aclaró que ”yo di mi opinión de un médico que advierte que a lo mejor no tiene pérdida total de la visión, lo cual es una muy buena noticia” y criticó que la acusaran de inicitar al odio.

“¿Cómo me acusan de incitar al odio. No es un acto de odio, todo lo contrario, es ‘oye, qué bueno, la señora Campillai no perdió totalmente la visión”, sentenció.