“Me atacó en el Congreso, me persiguió y me amenazó”: Vlado Mirosecic acusa violento actuar de Gonzalo de la Carrera

El diputado chileno Vlado Mirosevic denunció en una entrevista en Meganoticias Alerta que fue perseguido, amenazado e insultado por el diputado Gonzalo de la Carrera en el Congreso. Esto, en conversación con el periodista Rodrigo Spúlveda.

“En otros temas tendremos diferencias, en pensiones, reforma tributaria, pero en esto pongámonos de acuerdo. Hay otras cosas que me desesperanzan del Congreso”, dijo Mirosevic en la entrevista, destacando la importancia de la seguridad y el papel de Carabineros tras el asesinato de la carabinera Rita Olivares.

En este contexto se refirió al violento actuar de Gonzalo de la Carrera, después de que Mirosevic mencionara a de la Carrera por su actitud en la sala, en medio de una propuesta del presidente de la Cámara para reformar el reglamento y sancionar a parlamentarios que incurran en faltas. Según Mirosevic, este tipo de comportamiento es inaceptable y debe ser condenado por la ciudadanía.

“Me atacó en el Congreso, me persiguió y me amenazó, me insultó, lo tuve que sancionar. No voy a repetir lo que me dijo”, expresó Vlado Mirosevic.

“No es fácil, tengo que sancionarlo ahí (en sala) con los gritos”, añadió el diputado.

Gonzalo de la Carrera y Vlado Mirosevic en el Congreso. Gonzalo de la Carrera persiguiendo a Vlado Mirosevic en el Congreso.

Mirosevic señaló que ha vivido semanas difíciles en el Congreso y que hay un grupo pequeño de personas que están acostumbradas a hacer lo que quieren. “A ratos hay faltas de respeto que cruzan el límite, hay un grupito pequeño que está acostumbrado a hacer lo que quiera, que no sé qué se creen”, lanzó Vlado.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a tener responsabilidad con su voto y elegir a personas que quieran hacer su trabajo correctamente, sin hacer espectáculos ni agredir al presidente.

“Ahí mando de vuelta la pelota. Hay que tener responsabilidad con el voto, o sea, la mayoría de los que están en la Cámara quieren hacer su pega bien, no quieren hacer show, ni menos agredir al presidente”, señaló.

“Hay un grupo pequeño, 10, 15 personas, que hacen eso. Por eso le digo a la ciudadanía, cuiden el voto, ojo con la gente que manden al Congreso”, sentenció.