Caso de Tomás Bravo: Las huellas del calzado del tío abuelo coinciden con las pisadas encontradas en el cuerpo y las ropas del menor

Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno al caso Tomás Bravo, el menor de 3 años que fue hallado sin vida a pocos metros de su casa en la localidad de Caripilun, en la comuna de Arauco tras su desaparación el pasado 17 de frebrero del 2021.

Ya han pasado varios meses desde que inició la investigación y hasta el momento el único imputado es el tío abuelo del pequeño, Jorge Escobar Escobar.

En este contexto, es donde se dio a conocer un informe reservado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que reveló que las huellas del calzado encontrados en el cuerpo y en la ropa del menor coinciden con las de este familiar.

Según la información publicada en BioBioChile, se trata de unos zapatos marca Albano, talla 39, que fueron periciados por personal especializado en febrero de 2021.

El equipo analizó un polerón, una polera y un slip del menor y las pericias encontraron la “presencia de diferentes rastros parciales” con “aspecto de heces o sustancias orgánicas, sobre la superficie” de las prendas.

“Poseen diseño compatible y coincidente dada su morfología (…) para producir las señales primarias (o de clase) de los rastros parciales observados” en las vestimentas de Tomasito, señala el documento de 104 páginas de los uniformados.

Asimismo, establece la “probabilidad de ocurrencia de mantener este daño en el calzado izquierdo, en esa forma y zona acotada particular es de 1 en 16 mil veces a que pudiera repetirse”.

La defensa de Escobar

Por su parte, la defensa de Escobar habló con respecto a la información arrojada en el último informe, la cual ya que compartida a la Fiscalía regional del Biobío.

“Es un informe que no tiene un peso, no tiene una entidad, no tiene una seriedad, no tiene una metodología, no tiene la suficiente fuerza probatoria para poder pensar en sostener una acusación o en una imputación o una participación de Jorge Escobar en un homicidio”, indicó al citado medio, asegurando la inocencia del tío abuelo.