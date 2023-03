Conoce al único armero del mundo que juega al gato y al ratón

P: ¿Por qué empezó a crear armaduras metálicas para ratones?

- Llevo toda la vida fascinado por la historia, la arqueología, los museos y, por supuesto, las armaduras. Empecé a hacer armaduras en 1979, en el instituto. En 1986, cuando estudiaba segundo curso de joyería en lo que ahora se llama AUArts, me di cuenta de que podía hacer una armadura muy pequeña. La idea de hacer una miniatura humana no me parecía bien, ¡pero hacer un traje de tamaño natural para algo como un ratón sí! Como dijo Walt Disney: “Todo empezó con un ratón”. A mí me pasó lo mismo.

P: ¿Cómo se le ocurrió crear también una armadura para gatos?

- Quizá había una necesidad de equilibrio en mi universo. Una vez que hice armaduras para ratones, me pareció injusto en cierto modo. La historia muestra muchas industrias que abastecen a ambos bandos, así que ¿por qué yo no?

P: ¿Qué representan para usted los gatos y los ratones?

- Como diseñador, he tenido una relación de gato y ratón con el mundo de las bellas artes. Creo que mi trabajo es conceptual, pero también es una celebración de la alta artesanía. Para mí, los gatos representan a los poderosos, y los ratones, no tanto. Todos los artistas quieren y necesitan ser aceptados por los gatos comisarios, críticos y coleccionistas. Los artistas luchan como ratones por ganarse la vida y quizá alcanzar un estatus similar al de los gatos, o al menos un reconocimiento al final. La verdad es que yo no soy un gato, me gusta ser un ratón. Mi ratoncito es un héroe desvalido que sobrevive con recursos en un mundo de gatos, pero también lo hace a su manera. Mis ratones son honorables.

P: ¿Cuál es la finalidad de su arte?

- Me fascinan los museos y los objetos. Me pregunto qué pensará un conservador de mi obra dentro de 500 años. Cuando veo algo en un museo, me pregunto: “¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo y cuándo?”. Mi obra es un juguete para un niño, ciencia ficción y fantasía para algunos, joyería, escultura, arte pop e incluso tecnología ponible si se quiere. Históricamente, las armaduras eran una fusión única de tecnología militar y arte. Mi obra no está pensada para ser llevada, sino para despertar la imaginación. A menudo la gente ve mi trabajo y experimenta la misma fascinación y emoción que yo siento cuando veo el asombroso trabajo de quienes me precedieron.

P: Háblenos de sus clientes.

- Mis clientes representan todos los ámbitos de la vida, desde gente corriente hasta famosos. Son gente de gatos y ratones y de vez en cuando les encantan los perros, pero esa es otra historia. Creo que lo que todos tienen en común es el aprecio por el arte y la artesanía. Les gusta poseer algo auténtico que sea un tema de conversación y una reliquia. Muchos piensan donar sus colecciones a museos.

P: ¿Es difícil crear trajes de metal?

- Después de trabajar en mi oficio durante los últimos 36 años, algunas cosas parecen fáciles... ahora. Lo más difícil es decidir qué voy a hacer a continuación. Afortunadamente, a menudo hago algo a petición de un mecenas. Muchos de mis proyectos son diseños personalizados en honor al gato de alguien o un ratón que representa un periodo histórico que alguien desea tener.

P: ¿Cuál de sus creaciones se ha hecho más popular?

- Si digo que estoy trabajando en un vikingo o un samurái, la gente se emociona. No hay uno más popular, sino un grupo de iconos de la historia e incluso del cine. Una vez hice un ratón Elvin... ¡fue muy popular! Seguro que si hiciera algo como un ratón mandaloriano, la gente se volvería loca.

P: ¿Cuáles son sus planes de futuro?

- Me gustaría montar una exposición itinerante en el futuro y que recorriera los museos de todo el mundo. Tengo muchos seguidores en las redes sociales a los que les gusta ver imágenes y vídeos de instrucciones, pero no hay nada como ver las cosas en persona. Es bonito pensar que mis creaciones pueden inspirar a otros a dedicarse a este tipo de trabajo.

EN CIFRAS

30-60

horas tarda Jeff de Boer en crear una armadura de ratón, mientras que las de gato requieren entre 150 y 450 horas.