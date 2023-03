Revelan advertencia que Parived habría intentado dar a Marcelo Ríos por Caso Relojes

Un reportaje del medio Interferencia dio a conocer la advertencia que Marco Antonio López, Parived, habría intentado dar a Marcelo Ríos por el Caso Relojes, con el fin de prevenirlo respecto a las escuchas telefónicas que estaba realizando la Policía de Investigaciones.

“Ríos, a diferencia de los demás deportistas señalados en la investigación por testigos, su presunta participación en hechos que revestirían carácter delictual es mayor, ya que es nombrado no solo por dos testigos, sino además por los propios imputados, Domingo Jalil, Parived y Jaime Quiroz en escuchas telefónicas”, indican.

En una de las conversaciones, realizada el año 2019, se escucha que el exmarido de Tonka Tomicic “le dice a Domingo Jalil que debe comunicarse con ‘el tenista’ para alertarlo sobre las presuntas grabaciones que la PDI está realizando a los teléfonos de los hoy imputados por el caso joyas”.

Según indicaron, el algún momento de la investigación se consideró el teléfono del exnúmero uno del mundo, pero eso no prosperó, puesto que “a diferencia de Parived, éste no mantenía diálogos grabados con los demás imputados en la causa, por lo que se desprende que su rol sería meramente el de un comprador que sabe que obtiene especies robadas pero, no así, de un miembro activo de la red”.

Lo que arriesga Marcelo Ríos

De todas formas, indica el reportaje, el delito de receptación condena este tipo de prácticas, por lo que de confirmarse el nombre de Ríos en al menos dos transacciones por dos relojes de alta gama, que habrían sido realizadas entre él y el marido de Tonka, éste debería enfrentar a la Fiscalía en busca de explicaciones por sus actos