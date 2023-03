Joven de 16 años desaparecido hace cuatro días en Curicó: madre revela detalles del hecho

El caso de un joven de 16 años desparecido hace cuatro días en Curicó quedó al descubierto luego de su madre, Javiera Orellana, expuso la situación este martes en “Contigo en Directo”.

De acuerdo con lo que relató Javiera al programa vespertino de Chilevisión, su hijo asistió a la Fiesta de la Vendimia la noche del viernes, pero nunca regresó a su hogar.

“Se contactó conmigo a las 22.45 horas, en donde me indicó que iba de retorno a la casa y yo confiada lo esperé. Sin embargo, no llegó y pasé toda la noche alarmada. No hubo resultado que me contestara”, aseguró la madre del adolescente.

“Traté de sostener contacto con sus amigos y su teléfono sonaba, pero no contestaba. Nadie de su círculo, o conocidos o familiares, tenía novedades de él”, añadió Orellana.

De todos modos, la mujer reconoció que el joven “me mintió, yo soy bien franca y sincera. Yo confié en él como mamá. Él me dijo que iría con una persona en particular, pero cuando me empecé a alarmar, traté de dar con esta persona y resulta que nunca estuvo con él”.

Madre revela detalles que logró averiguar

Luego de averiguar por su cuenta, se enteró que su hijo estuvo con gente que “estaban fuera de su círculo social, aunque no tenemos sus identidades”.

Javiera señaló que, efectivamente, el adolescente fue visto en la Fiesta de la Vendimia, pero estaba en compañía de dos desconocidos.

“Todas las personas coinciden en que lo vieron con una mujer, no sé si mayor o menor de edad, de pelo rubio y los acompañaba un hombre más alto que él”, relató con angustia la madre.

Finalmente, Orellana aseguró que “habíamos tenido ciertas discusiones, pero algo común. Me estaba alzando la voz, tenía actitudes más rebeldes, pero era un niño tranquilo, computín, que no era fanático de las redes sociales. Puede que allí haya peligro”.