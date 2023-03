Juan José Lavín despotricó contra hater por dichos de Dra. Cordero: “No tienen los méritos, altura ni envergadura”

El periodista Juan José Lavín, compañero de la doctora María Luisa Cordero en radio El Conquistador, despotricó contra los hater que lo criticaron, tras las palabras que realizó la diputada en el programa “Sentido común”, donde aseguró que la senadora Fabiola Campillai puede ver por un ojo.

“Yo a la gente que no le doy un metro son los que habitan en la cloaca de las redes sociales, no les acepto ni voy a entrar en una guerrilla con ustedes, porque ustedes no tienen los méritos ni la altura ni la envergadura ni los conocimientos ni la convicción ni la ética ni la moral para discutirme nada”.

Además, agregó que “esos que se atan como a un salvavidas, temerosos y cobardes, en el anonimato, para mí representan nada, no existen. Si las redes sociales digitan hoy la reputación de una persona, yo simplemente no les doy un metro; ustedes para mí no existen”, sentenció al comienzo del espacio.

Declaraciones de Dra. Cordero

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, aseguró la diputada de oposición.

“Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”, declaró la psiquiatra.

La senadora Fabiola Campillai fue víctima de una bomba lacrimógena durante el estallido social, que impactó en su rostro y le causó lesiones graves que derivaron en la pérdida de los sentidos de la visión, el olfato y el gusto.