“¿A quién encubren?”: Madre de Tomás Bravo hace un enfático descargo sobre acciones judiciales

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, realizó un enfático descargo con motivo de la filtración de un informe de Labocar que apunta a la huella de Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño y único imputado del caso judicial por el delito de abandono de menor, según consigna La Cuarta.

“Esa pericia sí que fue chanta y la tendré que explicar con peras y manzanas para que entiendan, porque ese informe está desde hace más de un año y fue descartado hace rato. Si no por qué la fiscal hoy en día culpó a este sujeto (tío abuelo) por abandono y no por homicidio?”, expuso Estefanía.

Asimismo, aclaró que “a mí me importa una mierda defender a este caballero, pero algo que no me gustan son las mentiras y las chanterias, por qué? Porque estoy defiendo a la justicia real de mi hijo y quiero que paguen todos los que están involucrados”.

¿El caso de mi hijo les quedó grande?

“Esa maldita cosa no la van a entender ustedes, que no han perdido un hijo. Desde el principio Fiscalía tuvo antecedentes importantes de terceras personas y esos no eran compatibles con sospechosos ni tampoco con el imputado. Y lo peor de todo esperaron dos años para descartarlo”, sostuvo.

Por último, la madre de Tomasito planteó una suspicacia: “Mi pregunta es bien seria: ¿A quién encubren? O es que su maldito ego no le dejaba aceptar que el caso de mi hijo les quedó grande, manga de inoperantes”.