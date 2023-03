“¡Madure y gobierne!”:Evelyn Matthei respondió duramente al Presidente Boric

La alcaldesa de Providencia, Evelyn #Matthei (UDI), estuvo esta noche en Teletrece donde fue enfrentada a la crítica que le hizo el presidente Gabriel Boric en Twitter. Ella no se quedó callada en el estudio del noticiero y tampoco lo hizo en la red social.

Todo comenzó con la polémica frase que lanzó Matthei sobre el actuar de Carabineros durante el estallido social. “Si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque no tenían la forma de defenderse”, aseguró.

Fue ahí quel mandatario le respondió que “las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación” y que respaldar a Carabineros “no es a costa de los DDHH”.

“Jamás voy a justificar ninguna violación de derechos humanos”

En conversación con el periodista Ramón Ulloa Evelyn Matthei indicó que “nunca jamás he justificado y nunca jamás voy a justificar ninguna violación de Derechos Humanos” y que “eso no lo he hecho nunca y no lo haré nunca”.

“El tema de los daños a los ojos obviamente que era porque no tenían cómo defenderse. ¿Usted cree que los carabineros salían a ver a quién dejaban ciego ese día?”, problematizó.

“Me parece que es una falta de madurez del Presidente. Es una falta de madurez, una falta de seriedad. Primero, tratar de dar vuelta la discusión, lo que estamos discutiendo hoy día todos los chilenos y lo que todo el mundo demanda es un tema de mayor seguridad, es que haya leyes, que haya hechos claros en contra de la delincuencia”, aseguró.

“Usted se ha dado tanta voltereta”

Frente al periodista Ramón Ulloa, que le consultó por la crítica de Boric, la edil de Providencia quiso repasar las palabras que ya le había escrito en Twitter.

“Presidente lo noto obsesionado con los alcaldes. Usted, que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defiendan a los chilenos y a Carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes”, dijo la alcaldesa, en medio de la discusión sobre seguridad pública.

“Con respeto, madure y gobierne, necesitamos lo mejor de usted”, finalizó la excandidata presidencial.