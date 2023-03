“Ridículo y vergonzoso”: Gonzalo Ramírez comenta sobre nuevos detenidos en crimen de carabinera

La noche de este martes efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a otros tres sospechosos del crimen de la carabinera Rita Olivares, que ocurrió el pasado 26 de marzo, durante un operativo policial, en la comuna de Quilpué.

Horas después de la captura, se dio a conocer que dos de los sujetos aprehendidos se encontraban prófugos, luego de escaparse de la cárcel de Valparaíso el 2021. Ante estos hechos, la mañana de este miércoles Gonzalo Ramírez comentó en vivo la situación, según recoge Meganoticias.

“Estamos hablando de un caso que se ha transformado en emblemático, que está forzando a legislaciones ‘express’ que ojalá doten al sistema de mejores herramientas para hacerse cargo de un momento delictual tremendamente complicado”, enfatizó el periodista.

“Las cosas están funcionando mal”

En este sentido, hizo notar que “poco a poco las autoridades están cayendo en cuenta de que estábamos muy atrasados. Cuando hablo de la importancia, no solo de dotar de herramientas a Carabineros, hay que perfeccionar lo que existe también en todo nuestro sistema”.

“Es ridículo y vergonzoso que tengamos más de 30 mil personas condenadas que no están cumpliendo su pena. En este caso solamente, dos de los detenidos se habían fugado de una cárcel y, si no es por este caso, no tenemos idea”, manifestó.

Por último, Ramírez opinó que “las cosas están funcionando mal y hay que apurar el tranco”.