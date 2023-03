Alcalde Carter tiene claro que es una opción presidencial: “¿Es una posibilidad en el futuro?, Sí”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, es uno de los personajes del momento, por sus procedimientos de demolición de narco-casas, pero además de sus destempladas declaraciones, en las que ha criticado con fuerza al Gobierno de Gabriel Boric. En ese marco, fue consultado sobre las opciones para ser candidato presidencial.

“¿Es una posibilidad en el futuro? Sí”, respondió claramente.

“Evidentemente, ¿es una posibilidad en el futuro? Sí, veremos como están las cosas en tres años. Es tanto el dolor hoy que sería de muy mal gusto decir que estoy en una definición de esa naturaleza”, expresó el jefe comunal, dada la despedida de la carabinera Rita Olivares, asesinada en Quilpué.

“Si me ha tocado, por mi trabajo, adquirir un perfil más público, quiero ponerlo a disposición para tratar de cambiar la historia de Chile. Si eso en el futuro tiene otras implicancias, ya lo veremos, pero sobre todo no estoy dispuesto a dejar de ser chileno y emocionarme con lo que me da pena y pelear por lo que considero justo”, concluyó.