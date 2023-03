“Es una ecuación bien oscura”: la apreciación de Neme sobre renuncia del cuñado de Jackson

“No tengo una opinión como muy formada de este caso, no sé si estamos frente a nepotismo o un oportunismo de la derecha”. De esta manera, José Antonio Neme rehuyó abordar en profundidad en la renuncia del periodista Vicente Gutiérrez al MOP, tras acusaciones de nepotismo por ser cuñado del ministro Giorgio Jackson y que le valieron ataques en redes sociales, según recoge La Cuarta.

“Yo creo que él es muy joven y Chile es un país muy extraño. Uno se da cuenta, siendo homosexual, cuando pasa el tiempo, (y se cuestiona) qué hizo bien y qué no hizo tan bien. Yo no quiero juzgarlo en cuanto a su actividad de activista, porque me parece legítima, puede que yo no esté de acuerdo con la forma ni con esas performances, pero hay gente que se siente interpretada y está perfecto”, reflexionó el conductor de “Mucho Gusto” con motivos de diferentes videos protagonizados por Gutiérrez que se hicieron virales en redes sociales.

“No es que esté defendiendo al ministro Jackson”

A continuación, Neme admitió que “empatizo con él desde un lugar más personal. No, no es que esté defendiendo al ministro Jackson, pero no es fácil ser homosexual, probar que uno es bueno o exitoso, uno parte de más atrás, tiene que validarse, entonces se asumen una serie de cosas que no son así. Me carga”.

“Yo entiendo que esto es político, pero también hay un ataque a él como persona y que está mezclado. Es una ecuación bien oscura”, sentenció el periodista.