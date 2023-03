“Eso es lo que tiene a Chile hundido y cag***”: JC Rodríguez se fue en contra de la contratación del cuñado del ministro Jackson

La nueva polémica política de estos últimos días fue la contratación del cuñado del ministro Giorgio Jackson, Vicente Gutiérrez, como asesor del MOP que despertó acusaciones de pituto. Él terminó renunciando al cargo debido a la ola de críticas que se generó después de que se destapó esta información.

Las críticas se fijaron en que el Gobierno llegó con el discurso que iban a terminar con los “pitutos” y “amiguismos”, por esta dicha contratación al hermano de la pareja de un ministro, generó tanta crítica. Especialmente, después de que Jackson señaló que ellos vienen con una escala de valores y principios que dista mucho más de las generaciones anteriores.

“Es una cuestión indesmentible”

En el matinal “Contigo en la mañana” se discutió el tema y el animador Julio César Rodríguez se pronunció en contra de esta contratación. “Esto es súper grave, discúlpenme, porque él es asesor especialista de algo que no es especialista”, comenzó.

“Eso es lo que tiene a Chile hundido y cagado, que llega gente a cargos donde tiene que ser un especialista y no es especialista en eso. Su curriculum, sus estudios y trayectoria no da para lo que es requerido en el Estado (...) empezamos a creer que hay gente que trabaja en el Estado que no tiene las condiciones para estar donde está”, continuó el periodista.

“No concuerda su CV con su cargo ni su salario y esa es una cuestión indesmentible. Yo creo que eso defrauda a mucha gente, porque son lugares donde se deben estar los mejores y capacitados. Si se quiere hacer un buen plan se debe contratar a alguien con estrategia y trayectoria”, agregó

“El joven puede ser super talentoso, un capo, puede darnos después muchas sorpresas y ser muy hábil, y llegar a estar en un alto cargo, pero hoy día no lo es. Queda una posición el mismo, muy compleja, entonces hay una desilusión”, concluyó Julio César Rodríguez.