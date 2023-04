Eventual caso de zoofilia: mujer en Cartagena denuncia que su gato fue violado

Una mujer denunció que su gato fue violado en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, luego de encontrarlo en un hotel cercano a su domicilio en un grave estado, con su ano depilado y las caderas quebradas, según informa Biobío Chile.

Anyela Venegas Díaz halló, en la madrgada del sábado 25 de marzo, a su gato “Yin” en el antejardín de ese inmueble, que está cerca de su hogar, por lo que no titubeó en ir en su búsqueda y se lo llevó.

“Tuve que meterme casi por entremedio de las rejas para poder sacarlo, Yin estaba, no podía mover de la cintura, de la mitad de su cuerpo hacia abajo, lo entré rápido entre la oscuridad llamando a mi hija, y lo dejé ahí”, indicó.

“No movía nada, ni la cola podía mover”

Añadió que “le vi el potito, el ano, depilado, abierto, y recién empezando a salirle un poco de larvas (…) y estaba casi quebrado, o sea no movía nada, ni la cola podía mover”.

Dadas las graves condiciones en que se encontraba, Yin debió ser dormido. La médico veterinaria que acudió hasta el domicilio de Anyela para hacer una revisión del gatito y, posteriormente, realizar el procedimiento, le señaló a la dueña que era probable que lo hubieran violado, lo cual era notorio a simple vista. El felino sólo tenía un año y tres meses.

“Me comuniqué con Carabineros, Carabineros me dijo que tenía que tener el informe médico de la doctora que lo durmió, porque en el hospital clínico, como no lo atendieron no hay ningún informe del hospital. La doctora accedió amablemente a hacerme el informe médico para poder comenzar todas las acciones legales para poder encontrar a la persona que le hizo esto a Yin”, relató la dueña del gatito.

El citado medio se comunicó con Carabineros, quienes indicaron que el proceso se inicia con el solicitado informe, el cual debe presentarse por parte de la dueña del animal, para luego ingresar la denuncia y, de esta forma, proesguir con la investigación del caso.

Anyela se encuentra esperando que la médico veterinaria que estuvo con Yin al momento de su muerte emita el informe y, entonces, asegura que llegará hasta las últimas instancias legales.