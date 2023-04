Madre de Tomás Bravo acusa negligencias en la investigación tras revocación de reformalización contra tío abuelo: “A la Fiscalía le quedó grande”

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, habló con el noticiero de Mega después de que la Corte Suprema revocara la reformalización contra el tío abuelo en el caso de la muerte de su hijo. Durante la entrevista, Gutiérrez expresó su frustración hacia la Fiscalía y pidió el fin de los “errores” y “negligencias” en la investigación.

“Vamos a seguir y necesitamos saber quién mató a mi hijo. El maldito debe pagar... La Fiscalía estuvo dos años investigando, pero siento que siempre ha habido negligencias. Se han reído de nuestro dolor, han filtrado cosas y eso nos duele mucho”, declaró la madre.

Gutiérrez también pidió al Fiscal Nacional que se tome en serio el caso y se asegure de que se realicen todas las diligencias necesarias. Además, pidió a la fiscal Marcela Cartagena que renuncie si no se siente capaz de liderar la investigación. “Le exijo también a la señora Marcela Cartagena que si no se siente capaz de dirigir el caso de mi hijo, que por favor lo deje. Necesitamos personas capaces de seguir trabajando como corresponde”, agregó.

“Siento que a la Fiscalía le quedó grande luchar por Tomás, ya no necesitamos más errores y que se sigan riendo de nosotros”, continuó... La joven madre rompió en llanto al hablar de su hijo y de su determinación de encontrar justicia para él.

“La fuerza siempre me la ha dado mi hijo, él empezó a hablar desde que lo hallaron. Desde el día uno se encontró ADN de personas que no corresponden al único imputado”, señaló. “Si vieron que no fueron capaces de poder llegar a una verdad, por qué no dijeron, por qué siguieron esperando y riéndose de nosotros, del dolor de uno”, añadió la madre.

“Vamos a seguir luchando hasta encontrar a esa persona, hasta que esos malditos paguen por todo el daño que nos hicieron, por haberle quitado la vida a mi hijo”, concluyó Gutiérrez.