Condenan a presidio perpetuo a sujeto que violó reiteradamente a su hijo con parálisis cerebral

El Tribunal Oral de Melipilla emitió un fallo histórico en un espantoso caso de abuso sexual infantil que ha dejado a la comunidad consternada. El acusado, un hombre de 56 años cuya identidad se mantiene en reserva para proteger la identidad de la víctima, fue condenado a presidio perpetuo por violar reiteradamente a su hijo con parálisis cerebral, quien tenía 9 años en ese momento.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 en Melipilla, donde el agresor visitaba al niño, ya que no vivía con él, sino con una tía materna que tenía la tuición desde que murió su madre.

La Fiscalía Metropolitana Occidente llevó a cabo una exhaustiva investigación que estableció los hechos y presentó pruebas contundentes en el juicio. Aunque la defensa del acusado intentó argumentar que las lesiones encontradas en la víctima fueron causadas por otras circunstancias, como el uso de una bicicleta o terceros que limpiaban al niño, las alegaciones fueron desestimadas por la justicia.

El niño, quien ahora tiene 12 años, finalmente reveló lo que había estado sufriendo a su cuidadora, lo que llevó a la denuncia y al juicio.

“A pesar de estos inconvenientes, en cuanto a que J. no pudiera contarnos mediante una narrativa fluida, con detalles, aquello que vivenció a manos de su padre, no fue un obstáculo para arribar a la decisión de condena por parte de este tribunal, y lo mismo habría sucedido si no se hubiera presentado en juicio, toda vez que de la unión lógica y sistemática de los medios de prueba antes referidos, es posible adquirir convicción de la existencia del delito de violación impropia, en la persona de J.H.V.O, en grado de desarrollo consumado y en carácter de reiterado”, se señaló en el fallo.

El fallo del tribunal también incluye otras medidas punitivas. El acusado fue declarado con inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, así como la suspensión de sus derechos políticos por el tiempo de vida del imputado. Además, se le impondrá vigilancia de la autoridad por 10 años después de cumplir la pena principal. Igualmente, se incluirá su huella genética en el registro nacional de condenados por delitos sexuales, según informó BioBioChile.