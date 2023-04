“No estaba muerto, andaba de parranda”: Maldonado se refiere a historia de doctor Ugarte en Canal 13

La Indomable Patricia Maldonado arremetió con todo en su canal de Youtube contra el doctor Sebastián Ugarte, quien contó en el programa “Te paso a buscar” de Francisco Saavedra, que un amigo suyo había recibido un disparo en la cabeza durante la dictadura militar, dando a entender que había fallecido. Sin embargo, estaría en vivo.

“Un gran amigo mío, muy cerca mío, recibió un balazo en plena cabeza, un estudiante de medicina”, le contó el doctor al animador, cuando este le preguntó si había visto gente morir durante la difícil época que vivió el país bajo el régimen de Augusto Pinochet.

Pero, según contó la panelista de “Tal Cual” y su compañera Catalina Pulido, la historia que contó el médico en Canal 13, no sería tan así, puesto que el mismo aludido habría mandado a decir que no usufructuaran con su nombre.

“Resulta que aparece el muerto. Y le dice ‘que no empiece a usufructuar, que se vienen ahora los 50 años del gobierno militar. Que no use mi nombre en la forma política’. Hueo... el tipo está vivo”, contó Maldonado.

“De hecho mostraron...hay evidencias que él recibe una pensión de gracia por ‘violación a los derechos humanos’”, agregó Pulido, en tono burlesco.

Maldonado cuestiona a doctor Ugarte

Ante la confusión, las comentaristas señalaron en su programa de política que a lo mejor “puede ser que (Ugarte) esté un poco senil, a lo mejor vio otra cosa, pero me parece extraño que el Doctor Ugarte un hombre habilosito, se confunda y comience a hablar de política. Me parece un poquito extraño”, señaló.

“Yo te lo digo, eso es una mentira, lo mejor que pudo haber pasado es que el muerto no estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto y le tiró toda la mier… encima al doctor Ugarte, chúpate esa”, criticó.

“Yo lo vi morir dijo el hue… no hue… con todo respeto doctor, va a tener que hacerse ver usted, urgente porque además usted tiene una gran responsabilidad. No se lo digo en mala, usted ve gente, tiene pacientes y tiene que tener la cabeza absolutamente clarita, impecable”, explicó Maldonado.

“Con una cabeza mala usted no puede recetar doctor. Imagínese que le recete soda cáustica a alguien para que tome. Tiene que estar bien de su cabeza y esto que ha pasado ahora lo encuentro insólito”, cerró.

Finalmente, concluyeron que a lo mejor el doctor fue sacado de contexto y nunca quiso dar a entender que su amigo había muerto por culpa del disparo. Situación que tampoco dejaron en claro en el programa.