Alcalde Carter pide Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana: “A mí no me gustaba”

A raíz del asesinato del cabo Daniel Palma en el centro de Santiago, el alcalde de La Florida Rodolfo Carter, precisó que la Región Metropolitana necesita un Estado de Excepción Constitucional.

En conversación con Canal 13, el jefe comunal indicó que “aquí tiene que haber un Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana. A mí no me gustaba porque no creo que todo el país deba estar en Estado de Excepción, pero un Carabinero muerto cada siete días en condiciones terribles, de verdad que se requieren medidas excepcionales para contener en una primera etapa esta delincuencia que está desatada”.

“Tenemos un Gobierno que es un fracaso. Estamos tan encima de los hechos, que no somos capaces de darnos cuenta”, precisó.

Por otro lado, Carter aseguró que la ministra del Interior Carolina Tohá debe dejar su cargo. “Esta noche es un punto de no retorno. El Gobierno no puede seguir improvisando. No puede seguir aparentando que entiende el sentir de Carabineros con el comportamiento que ha tenido durante estos dos últimos días. Con una ministra del Interior taimada porque no se hacía lo que ella quería”, sentenció.