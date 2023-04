“Fúname, no me importa”: Mujer fue captada abandonando a un par de perros en Rancagua

Un indignante registro se viralizó en redes sociales durante la jornada de este jueves, en donde una pareja captó a una familia abandonando a un par de perros en plena calle en Rancagua.

El hecho fue compartido por la pareja mediante una publicación de la radio Cooperativa, en donde se ve que encararon a los sujetos tras ver cómo los animales corrían detrás del auto que los dejó a su suerte.

Ante las palabras de la pareja, la mujer que iba en el auto respondió: ”Son míos, se devuelven solos para la casa. No me hueveen, por favor. Fúname, no me importa. ¿Los veís mal? Ya po, conch... Voy a trabajar. Preocúpate de tu vida”, comentó de manera bastante agresiva.

“Tienes que tenerlos dentro de la casa, tienes que ser responsable vieja conchetu.. (...) ¿Y si los atropellan?”, le dijo el hombre ya molesto por la actitud que tomó la desconocida.

Este hecho generó rabia entre los usuarios de la web, quienes pedían más datos y hasta la patente del vehículo.

“No entiendo cómo la gente con ese pensamiento puede tener mascotas, si después les da lo mismo si le pasa algo”, “Yo también trabajo y no ando botando perritos”, “Ojalá la vean de trabajo y hoy mismo la despidan”, escribieron algunos cibernautas.