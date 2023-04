Maite Orsini arriesga baja de su sueldo y censura: Comité de Etica comenzó investigación por ‘telefonazo’

Finalmente, este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Ética de la Cámara que revisa la situación de Maite Orsini (RD).

Según informó Emol.cl, la comisión tendrá que investigar si es que hubo un mal uso del cargo, o el prestigio de la Cámara de Diputados, para beneficios particulares o para terceros tras el telefonazo de la parlamentaria luego de la detención de Jorge Valdivia.

La sesión no es pública, por eso, José Carlos Meza (Republicano), miembro de la comisión indicó que “hay ciertos aspectos que mientras no haya una resolución final, no puedo adelantar juicios”.

Pese a sus reparos, Meza dijo que “acordamos continuar con la investigación y la recepción de pruebas”. Además, hizo hincapié en que esta instancia está investigando faltas a la ética y no responsabilidades penales o civiles.

Se espera que en la próxima sesión la diputada Maite Orsini haga sus descargos en la Comisión de Ética, a la cual será formalmente citada. Por lo mismo, se pondrá a disposición cualquier otro medio de prueba que los requirentes quieran presentar, en este caso, el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Llama la ateción las sanciones a las que se expone la parlamentaria, porque todas llevarán consigo como pena anexa una multa. En el caso del llamado al orden, será equivalente de hasta el 2% de la dieta mensual; entre 2% y 5% de la dieta por la amonestación y una multa superior al 5% y hasta el 15% de la dieta mensual para la censura.

