“Me vio caer y arrancó en la moto”: Dramático relato de embarazada que recibió un balazo a la salida de un Cesfam

Catherine, la joven embarazada de 26 años que fue víctima de una “bala loca” cuando salía de un Cesfam en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, entregó un dramático testimonio a la televisión.

Fue durante una tarde de febrero, cuando Catherine sintió malestares físicos y acudió a la urgencia de un consultorio, preocupada por sus dos meses de embarazo. Pero cuando salía del recinto de salud, entre las 20:00 y 21:00 horas, su vida cambió de un segundo a otro.

“A la salida se agarran a balazos, no alcancé a esconderme y me llegó una bala en el lado derecho (...) Yo solo sentí el ruido y las contracciones que me dieron”, relató la joven al matinal Mucho Gusto, de Mega. “La persona que me dispara, él vio que yo caía al suelo y ni siquiera se bajó, nada... Él arrancó en la moto”, aseguró la joven sobre su victimario.

Las secuelas

“Todo esto ha sido traumante”, dijo Catherine, quien sin esperarlo quedó en silla de ruedas y, según indicó, deberá esperar más de un año para volver a caminar.

Ella misma comentó que la bala que recibió “adentro se fragmentó, entró por el lado derecho y quedó en lado izquierdo. Me fracturó toda la pelvis, me perforó el colón, por eso estoy con una colostomía. En menos de un mes me sometí a cuatro operaciones. Ahora tengo que esperar alrededor un año para empezar con las terapias para poder caminar”, aseguró.

Milagrosamente su bebé salió ileso y con respecto a eso dijo “gracias a Dios, a mi bebé no le pasó nada y yo sigo viva”. Tiene fecha de parto estimada para el 22 de julio.