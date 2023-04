“Lo único que decía es que quería irse con él”: El triste relato de la mamá del cabo Daniel Palma tras asesinato de su hijo

Durante la jornada de este viernes, se dio a conocer el testimonio de Carlos Yáñez, tío del cabo Daniel Palma, quien fue asesinado el jueves en la madrugada mientras realizaba una fiscalización en Santiago Centro.

El familiar tuvo una emotiva conversación con Chilevisión Noticias, en donde reveló cómo han enfrentado la muerte del uniformado.

“El que pueda venga a apoyarlo, venga a apoyar a Carabineros, porque sin los Carabineros en este país no vamos a hacer nada”, comentó sobre el último adiós a su sobrino.

Asimismo, aseguró que “nosotros lo que queremos es justicia, ojalá que los pillen lo más pronto para que tengan un castigo, porque no pueden matar a una persona tan buena, en un minuto quitar la vida a un joven que tiene 33 años. Todavía tenía toda una vida por vivir. Y más deja dos hijos, una señora, mi hermana, la mamá, que está destrozada”.

“Me cagaron la vida”

Con respecto a la situación de la madre del cabo Palma, el familiar asegura que la mujer está en estado de shock por la pérdida de su retoño.

“No puede (hablar con los medios de comunicación), está destruida. Altiro me dijo ayer ‘no, me cagaron la vida, ya yo no quiero vivir’. Lo único que decía es que quería irse con él”, relató.

Por último, agradeció las muestras de cariño que han recibido como familia.

“Ni lo soñábamos, porque somos unas personas humildes, no pensábamos en este recibimiento y este apoyo que hemos tenido de la comunidad y de todo Chile, porque de todas partes nos ha llegado cariño, fuerza, entonces estamos muy contentos por esa parte, pero la tristeza que llevamos adentro no la saca nadie”, concluyó.