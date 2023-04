Padre de joven abatido en San Antonio: “Carabineros usó una fuerza desmedida”

El padre del joven de 19 años que murió baleado tras atropelllar a un carabinero en Llolleo, provincia de San Antonio, acusó que la institución policial “usó una fuerza desmedida” y que “se sobrepasaron” con su hijo, en conversación con El Líder de San Antonio.

De acuerdo con los antecedentes entregados, funcionarios policiales realizaban una ronda preventiva e intentaron fscalizar a un automóvil en calle Girón con Los Aromos. No obstante, cuando se acercaban, el conductor del vehículo aceleró, chocó a la patrulla y de paso embistió a uno de los uniformado que recién iba bajando del auto policial.

En esas circunstancias, uno de los compañeros del carabinero atropellado desenfundó su arma de servicio y le disparó al conductor del vehiculo que se dio a la fuga.

Trasncurridas unas horas, el joven que conducía, que falleció en el lugar, fue identificado como David Toro Córdova, de 19 años.

Los descargos del padre del joven

Álvaro Toro, padre de David, aseguró al citado medio que “mi hijo no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era su esfuerzo y no tenía los papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que Carabineros usara una UZI contra las personas, menos contra mi hijo, porque luego de darle un disparo en la cara, bajaron del auto y lo remataron, porque eso es lo que se comenta”.

Asimismo, añadió que su hijo “quería reparar el vehículo y aparte de eso tenía problemas en el motor de partida, así que niego todas las acusaciones que se están haciendo porque mi hijo no tenía antecedentes penales; tenía 19 años, estaba estudiando y trataba de hacer algo de plata manejando como Uber para no molestar en la casa porque no nos pedía nada. No consumía drogas. Nada”.

En este sentido, Toro afirmó que, como familia, iniciarán “acciones legales, porque queremos llegar al final de todo esto”.

“El Gobierno no se preocupa de ver quiénes son los verdaderos delincuentes, porque meten a todos en el mismo saco, y aquí Carabineros usó una fuerza desmedida en contra de tres personas”, denunció.

“Son puros chicos menores de 20 años y se sobrepasaron, porque el armamento que usaron contra estos jóvenes desarmados no corresponde”, manifestó el padre del joven abatido.