Épica “vuelta de carnero” de Checho Hirane en polémico despido de Paulina de Allende-Salazar

Le costó reconocerlo, pero finalmente el comediante y locutor radial Checho Hirane adoptó una postura acerca del despido de la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien fuera desvinculada de Mega la semana pasada tras llamar “paco” al difunto cabo Daniel Palma en un despacho para el “Mucho Gusto”. El ex conductor de La Red emitió su parecer sobre la polémica en su programa de Radio Agricultura.

Este lunes- tras el receso de Semana Santa y de forma inesperada-, Hirane salió en defensa de la comunicadora. “Yo personalmente no la conozco, no tengo ninguna amistad con ella, sin embargo estoy defendiendo un principio”, manifestó.

“Por favor, la vamos a tirar a la hoguera cuando todos, absolutamente todos alguna vez hemos dicho la palabra ‘paco’, porque es como una tradición. Encuentro que hubo una exageración”, añadió el locutor.

No obstante, este martes cambió de parecer. “Yo defendía un principio, no defendí a una persona. Me empecé a informar un poquito en el día de hoy de sus comentarios anteriores hacia Carabineros; cuando uno conoce el historial para atrás, la palabra ‘paco’ toma otro significado”, fue su reciente opinión.

“Yo minimizaba y decía que no pueden coartar una carrera profesional importante, independiente de a que a uno le guste o no su ideología, ha sido una periodista que ha hecho aportes investigativos en distintas instituciones”, agregó el comediante.

A continuación, aclaró que “yo la defendí diciendo que ‘bueno, la palabra paco la usamos todos, se le salió’, pero es distinto que se le salga al general director de Carabineros, cuando dijo que ‘cuando la gente está en apuros invoca a Dios y a los pacos’. Él lo dice con una connotación distinta a la que ella le pudo haber dado en ese minuto”.

“Vuelta de carnero” de Checho Hirane

“Reflexioné sobre mi defensa y estoy en estado de reflexión al respecto de la defensa de los principios. Yo defiendo principios (...) Y claro, en este caso yo reflexiono y hoy dije ‘no voy a seguir con la defensa’”, argumentó Checho.

Por último, hizo el alcance de que “mi primera voltereta en este programa, en 20 años, porque ayer dije una cosa y hoy dije otra”.