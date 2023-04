Padrastro de joven que falleció de paro cardiorrespiratorio en asalto fue detenido por distribución de medicamentos psicotrópicos

Durante la noche de este lunes un grupo de desconocidos ingresó a una casa de la comuna de Recoleta, pidiendo joyas y sacando todo lo que encontraban. En medio de este asalto, una joven de 17 años que vivía en el inmueble, y con problemas al corazón, se descompensó y falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Su familia hizo un desesperado llamado para poder encontrar a los responsables. No obstante, en medio de las diligencias realizadas por la policía, se tomó detenido al padrastro de la joven, un hombre de 43 años, por tenencia, venta y distribución de medicamentos psicotrópicos.

El llamado de la familia

La dueña de casa y madre de la joven fallecida, insistió en conversar con “Contigo en la Mañana”, e hizo un fuerte llamado. “Así como 19 millones de chilenos se unieron para buscar a los que mataron al carabinero, lo mismo pido para mi niña, que no había vivido nada”, dijo.

En un mar de lágrimas y visiblemente afectada, Evelyn, respondió a la pregunta del reportero, si es que sabía de quiénes podría tratarse, la mujer sostuvo que “si yo supiera quién es, lo iría a matar en este mismo instante, no me importa mi vida, se llevaron a mi hija pequeña, no me interesa seguir viviendo, quiero matarlos, matarlos, como yo estoy sufriendo como madre”.