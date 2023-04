“Estaba el día del Joven Combatiente o algo así”: La excusa que utilizó Luis Lugo Machado para faltar a su antigua audiencia

Durante la jornada de este martes, se dio a conocer que uno de los detenidos por el homicidio del cabo Daniel Palma deberá volver a la cárcel tras cometer un delito en el pasado, del cual no cumplió su sentencia.

El Juzgado de Garantía de Concepción realizó una audiencia, tras el pedido de la Fiscalía de revocar la pena sustitutiva que se le había aplicado, que era firma quincenal.

Esto debido a que Luis Lugo Machado tenía una condena pendiente de 3 años y un día del año 2022 por porte ilegal de armas en Penco, en la región de Biobío.

Por esta razón, el detenido deberá cumplir su sentencia ahora, esto mientras se investiga su participación en el asesinato del carabinero.

Eso sí, durante la audiencia, Machado reveló su insólita excusa por la cual dejó de cumplir la pena de firma quincenal tras abandonar Penco y trasladarse a Santiago.

“Yo notifico al CRS (Centros de Reinserción Social) que no me podía presentar a la audiencia del día siguiente porque no tengo trabajo con contrato, no tenía dinero para viajar, además el día anterior a la audiencia estaba el día del Joven Combatiente o algo así, y eso no me dejó llegar a Concepción”, explicó Lugo.

“Notifiqué a mi supervisora del CRS y ella me dice que venga a uno acá en Santiago, pero se me pierde el celular y ahora ocurre todo esto”, expresó según consignó La Cuarta.

Tras esta declaración, las autoridades decretaron que Luis Lugo volverá a la cárcel.