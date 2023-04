“Las policías están atadas de manos”: Vecino del cité donde se escondieron los imputados por crimen de carabinero realizó fuerte descargo

Un hombre que vive a escasos metros del cité donde fueron hallados Luis Lugo Machado y Ovimarlixon Garcés Briceño, dos de los detenidos por la muerte del cabo Daniel Palma, decidió realizar un fuerte descargo en el matinal de Chilevisión.

El vecino del cité, contó que el dueño del inmueble “tenía buses, pero no sé por qué dejó la casa botada. Acá en Quinta Normal hay terrenos súper grandes y la mayoría están tomados. Acá es lo mismo; andan cobrando plata, intimidando con pistolas”, aseguró.

“Las policías están atadas de manos y estamos a la deriva. Estamos en un momento crítico”, añadió.

Posteriormente, fue consultado sobre mostrar su rostro en la televisión abierta y no evadir las cámaras como lo han hecho la mayoría de los vecinos de Quinta Normal.

“Yo vivo desde los 15 años en Quinta Normal y antes podías estar hasta tarde con los amigos y las amigas. Ahora son las 8 o 9 de la noche y ya tienes que entrarte porque te pueden asaltar. De hecho a mí me asaltaron hace dos meses atrás y eran venezolanos”.

Aunque aclaró que “no estoy estigmatizando a la población venezolana”, el hombre sostiene que “sí hay un porcentaje de ellos que viene a delinquir. Acá está súper malo”.

“A mí no me da miedo, no estoy ni ahí con estos hue... A esos tipos (venezolanos imputados) nunca los vi, pero es así, así está Quinta Normal en estos momentos, está súper malo”, reconoció.

“El miedo está generalizado en la comuna y ahí está el problema. No he visto nada raro (represalias), pero puede pasar”, sentenció.