“Les pido que digan dónde lo dejaron”: Madre que vio asesinato de su hijo en un video ruega por saber dónde está su cuerpo

Paola Ahumada, madre del joven pescador iquiqueño Gabriel Cerda Ahumada, quien desapareció en mayo de 2022 y fue posteriormente asesinado por un grupo de antisociales, ha compartido un impactante testimonio.

Tras la detención de tres sospechosos identificados por la PDI en marzo pasado, Ahumada ruega para recuperar el cuerpo de su hijo, el cual fue grabado y difundido a través de redes sociales mientras era asesinado de un disparo.

El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, detalló que los sospechosos secuestraron a Gabriel Cerda Ahumada en la noche del 17 de mayo de 2022 y lo mantuvieron encerrado en un departamento en Alto Hospicio. Luego de agredirlo, lo trasladaron a un sitio despoblado donde le dispararon en la cabeza con un arma de fuego y ocultaron su cuerpo en un lugar desconocido.

En un desgarrador relato compartido con T13, Paola Ahumada expresó su dolor y angustia: “Ver cómo un desgraciado le quita la vida a tu hijo de un balazo, es que no se lo doy ni a mi peor enemigo”. La madre también admitió que al ver las imágenes del asesinato, “se me vino el mundo abajo, no recuerdo, se me borró la película”.

Ahumada hizo un desesperado llamado a los sospechosos detenidos: “Si ya están estos tipos reconocidos y formalizados por el secuestro con homicidio, como mamá lo único que les pido es que digan dónde lo dejaron. Que nos digan dónde está, queremos darle una sepultura cristiana”.