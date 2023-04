Carla Zunino paró en seco a alcalde Carter que acusó de que el Gobierno fijó preguntas de entrevista: “A mí nadie me pautea”

El alcalde de La Florida Rodolfo Carter, no ha tenido la mejor de las relaciones con la prensa por estos últimos días, y esta mañana se anotó el último round, esta vez en TVN. Se molestó en demasía por las preguntas que Carla Zunino y Gustavo Huerta le realizaron, respecto a la denuncia de la concejala PC de su comuna respecto al abandono de deberes y sobre sus aspiraciones presidenciales.

Zunino le precisa que conteste sobre las acusaciones de la misma concejala y de redes sociales, que lo acusan de salir mucho en los medios de comunicación, y que asista a actividades que no son propias de su trabajo municipal.

“Le sugiero que haga que un vecino lo diga y no le diga a usted”, le indica Carter, a lo que la periodista le precisa que “usted alcalde lee las redes sociales...”.

Sin embargo, Carter la interrumpe y le replica en tono irónico: “no, por supuesto Carla, si usted está en el canal del Gobierno, jamás pensaría en una línea editorial del gobierno de Boric”.

En esa línea argumentó que otros alcaldes tienen mucho más tiempo en la televisión que él. “Su canal me ha invitado a cocinar, a programas de farándula, a bailar y yo nunca he ido. Cuando ven a Jadue hablando de política, al alcalde de Valparaíso hablando de política no se ve esta pregunta”, precisó.

De esta forma, Zunino le explica que estas preguntas “tienen que ver como usted figura en las encuestas en la carrera presidencial, no es casualidad y esto no me lo ha instruido el Gobierno, se lo pregunto yo”.

“Usted viene a mi casa a hacerme preguntas de seguridad y se dedica a hacerme preguntas de carrera presidencial (...) dígale al editor que haga bien las preguntas”, le dijo a la conductora de noticias.

Zunino ya sorprendida le dice: “a mí me está ninguneando, nadie me está hablando nada”.

En ese momento Gustavo Huerta tomó la palabra: “se siente muy atacado, sus respuestas de ataque a la prensa, no hemos tenido ni siquiera sugerencia del equipo editorial, que usted no pueda responder preguntas de la ciudadanía, no estamos para hacer relaciones públicas, a veces las preguntas incomodan a los entrevistados”.

“Ustedes son los que están alterados”, le dice el alcalde.

Ahí Zunino en virtud del tiempo despide al alcalde y antes de terminar precisa: “Ya alcalde bueno, ojalá no subestime en que somos seres pensantes en que podemos decidir lo que preguntamos, a mí nadie me pautea y estoy haciendo mi trabajo, así como usted el suyo”.