Presidente Boric lanza potente mensaje en redes sociales: “Andar insultándose entre autoridades no sirve de nada”

El presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para referirse a la balacera que ocurrió en la comuna de La Florida, en donde tres carabineros resultaron lesionados y uno de los delincuentes murió y otro fue detenido.

Por esta razón, el mandatario realizó una transmisión de su Instagram, desde el norte del país, donde abordó el hecho ocurrido el miércoles.

“Quiero expresar obviamente algo que es obvio, nuestro más profundo repudio a los delincuentes que creen que nos pueden ganar el espacio público, no lo van a ganar. Y lo que pasó en La Florida, donde tres carabineros persiguieron valientemente a dos delincuentes, por lo cual quedaron con heridas graves, pero fuera de riesgo vital”, partió diciendo el mandatario, según lo rescatado por BioBioChile.

Asimismo, afirmó que su Gobierno atacará el narcotráfico y la delincuencia por todos los frentes.

Por eso, realizó un llamado a los políticos que están entre peleas y los insultos: “Me gustaría exigirle a toda nuestra comunidad y en particular, a quienes estamos en política, a que no hayan oportunismos. Esto no es por el Gobierno, no es para subir en alguna encuesta, esto es por Chile y para su pueblo. No vamos a naturalizar la delincuencia y el poder de fuego que está teniendo”.

“Andar insultándose entre autoridades no sirve de nada, acá nuestros adversarios son los delincuentes, no otros”, lanzó como indirecta.