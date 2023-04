“Quiero tener libertad”: donante de esperma serial que ya tiene 550 hijos, está en juicio

“Quiero tener libertad”: hombre que tiene 550 niños por donación de esperma ya está en juicio.

Un hombre proveniente de Paises Bajos, recientemente fue acusado de haber dado su esperma para la creación de un total de 550 hijos a través de inseminación artificial, con el uso de su semen. En estos momentos se encuentra siendo judicializado por las autoridades de su país, y allí anunció que contrario a como es pintado por la opinión pública, él no es “un toro rabioso con impulso procreativo”.

El procedimiento legal ya dio inicio en uno de los tribunales del país gracias a la denuncia de una madre cuyos dos niños nacieron por medio de su donación de esperma, y por medio de dicha denuncia, la mujer está intentando impedir que el sujeto siga donando sus fluidos y continúe donando en clínicas y en redes sociales.

El caso, tendrá una sentencia definitiva el próximo 28 de abril, donde además se encuentra involucrada la fundación Donorkind, organización que se dio cuenta del modus operandi del hombre europeo y del enorme récord de donaciones que llevaba hasta el momento.

De igual manera, a la corte neerlandesa de La Haya, han acudido varias madres que también fueron inseminadas con el semen del señalado, al punto de que muchas de ellas tuvieron que comparecer a la audiencia desde una sala alterna, porque no daba abasto el aforo.

Quienes demandan, afirman que lo que este hombre ha hecho es de por si muy peligroso, ya que “dado el riesgo científicamente probado de endogamia, incesto y consecuencias psicosociales negativas para los hijos nacidos por donación”, y, además de que siempre se deberá comprobar si una posible pareja no es en realidad hermano entre sí.

Jonathan, nombre del sujeto acusado, dijo en el tribunal que si bien él engendró a 550 niños, y contando; afirmó que dicho riesgo de practicar incesto es “muy pequeño”, ya que sus hijos “pueden saber quién es su padre al no ser donante anónimo”, y lamenta que los miedos lo hayan convertido “en la cara de aquellos que donan esperma a gran escala”.

“Me presentan como si fuera una especie de toro rabioso con un impulso procreativo. No lo soy. No creo en la evolución, sino en la creación”, reprochó.

“Ya no me ofreceré por internet, pero si futuros padres se me acercan, quiero tener la libertad de responder”, y con ello confirmó su deseo de formar “una familia propia”.

Anteriormente, la asociación de ginecólogos neerlandeses (NVOG) advirtió de este caso en el año 2017, cuando se iniciaron las sospechas de que para el momento ya tenía engendrados por lo menos 102 en 11 clínicas neerlandesas.