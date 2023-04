Rodrigo del Valle es detenido bajo el cargo de femicidio de la modelo brasilera Nayara Vit

Durante la tarde de este jueves se confirmó la detención de Rodrigo del Valle, expareja de Nayara Vit, modelo brasiera que murió tras caer desde su departamento el 7 de julio de 2021, según informa Meganoticias.

Rodrigo del Valle fue capturado bajo el cargo de femicidio, por el cual fue acusado, y este viernes por la mañana se realizará su control de detención y formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía.

El miércoles 7 de julio de 2021 se informó de la muerte de la modelo carioca Naraya Vit, quien se hiciera conocida en Chile en el hoy extinto programa de televisión, “Toc Show”, en el cual partcipaba como panelista.

La muerte de la modelo brasilera

La mujer falleció luego de caer desde el piso 12 del edificio en Las Condes, donde vivía con su pareja. Tras el deceso de la modelo, Rodrigo del Valle afirmó que se trató de un suicidio y que Nayara Vit saltó al vacío desde una ventana del inmueble.

No obstante, la familia de Nayara no compartió esta versión y aseguraron que esta madre de 33 años no atravesaba por un cuadro depresivo.

Durante la investigación del caso, aparte de las dudas de los cercanos a la joven, se revelaron audios y mensajes de texto, entre otros elementos de prueba, que apuntaban hacia una arista distinta a la version entregada en un principio por Rodrigo del Valle. Incluso ciertas teorías indicaban que la modelo habría sostenido una discusión con él previo a su caída desde la ventana.